Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе подвел итог матча против «Локомотива» (2:2).

Георгий Мелкадзе globallookpress.com

«Я думаю, что сейчас в раздевалку зайду, и ни у кого не будет радости. Будет только досада от двух потерянных очков.

Лучшая версия Мелкадзе? На сегодняшний день одна из лучших версий меня. Я не считаю, что лучшая. В "Тамбове", наверное, Мелкадзе был получше, помоложе и забивал больше. Посмотрим, все впереди. Хочу как минимум 5–6 сезонов провести на хорошем уровне. Для начала было бы неплохо побить свой личный рекорд за сезон, когда было 7+4. Ну вот буду стараться побить свой рекорд по гол+пас, а дальше будем смотреть», — цитирует Мелкадзе «Матч ТВ».

«Локомотив» с 41 очком в активе идет третьим в турнирной таблице, «Ахмат» (26) — девятый.