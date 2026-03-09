Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири высказался о победе команды в матче против «Зенита» (2:1).

Ираклий Квеквескири globallookpress.com

«Мы начали этот матч не очень хорошо, плохо вошли в игру. Несколько сыро, а не так, как мы можем проводить первые минуты, особенно при домашней публике. После ненужного пропущенного гола потихоньку адаптировались, стали играть более остро. Еще в первом тайме были стопроцентные моменты, так что могли забить раньше. Хорошо, что в итоге отыгрались. Тем более, до этого была долгая серия, когда пропускали первыми и потом в лучшем случае играли вничью, а зачастую проигрывали. Очень рад, что команда показала характер. На поле и за его пределами был настоящий коллектив.

Самое главное, мы должны решить задачу, которая перед нами стоит — сохранить место в РПЛ без стыковых игр. Нас каждая игра подталкивает вне зависимости от того, с кем играем. Внутри команды прекрасно понимаем, какие перед нами стоят цели и задачи. Много молодых ребят, много интересных футболистов. Но и задача серьезная — с ней нужно справиться», — цитирует Квеквескири «Матч ТВ».

В настоящий момент «Оренбург» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.