Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири высказался о победе команды в матче против «Зенита» (2:1).

Ираклий Квеквескири
Ираклий Квеквескири globallookpress.com

«Мы начали этот матч не очень хорошо, плохо вошли в игру.  Несколько сыро, а не так, как мы можем проводить первые минуты, особенно при домашней публике.  После ненужного пропущенного гола потихоньку адаптировались, стали играть более остро.  Еще в первом тайме были стопроцентные моменты, так что могли забить раньше.  Хорошо, что в итоге отыгрались.  Тем более, до этого была долгая серия, когда пропускали первыми и потом в лучшем случае играли вничью, а зачастую проигрывали.  Очень рад, что команда показала характер.  На поле и за его пределами был настоящий коллектив.

Самое главное, мы должны решить задачу, которая перед нами стоит — сохранить место в РПЛ без стыковых игр.  Нас каждая игра подталкивает вне зависимости от того, с кем играем.  Внутри команды прекрасно понимаем, какие перед нами стоят цели и задачи.  Много молодых ребят, много интересных футболистов.  Но и задача серьезная — с ней нужно справиться», — цитирует Квеквескири «Матч ТВ».

В настоящий момент «Оренбург» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.