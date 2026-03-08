Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался о победе команды над ЦСКА (4:1).

Иван Сергеев globallookpress.com

«Когда у соперника удаляется игрок, это немного убивает концентрацию, потому что в голове думаешь, что у соперника на одного меньше. Футболисты ЦСКА играли здорово, несмотря на удаление, поэтому хорошо, что мы забили третий гол. В любом случае нельзя терять концентрацию, сколько бы ни было игроков на поле. Всегда надо играть в полную силу», — цитирует Сергеева «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» располагается на 7-й позиции в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. ЦСКА — на 4-й строчке с 36-ю баллами.