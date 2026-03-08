Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что его команда недостаточно надёжно отыграла в обороне — именно это стало причиной поражения от «Оренбурга» (1:2) в 20‑м туре РПЛ.

Сергей Семак globallookpress.com

«Как оценю матч? Конечно, неудовлетворительно — и игра, и результат. Сегодня не получилось показать хорошую и качественную игру что в атаке, что в обороне. Плюс незабитые пенальти, рикошет в свои ворота, ну и удача была не на нашей стороне.

Плохо сыграли в обороне, не справились с теми подходами, которые были. В первом тайме часто теряли мяч, много фланговых передач и отскоков не смогли подобрать. Понятно, что поле достаточно специфическое, но и на нём можно играть лучше.

У нас есть пенальтисты, которые должны исполнять. Мантуан раньше забивал больше, сейчас не забил, Мостовой — тоже. Такой сегодня день. Пенальти — это тоже лотерея», — сказал Семак в интервью «Матч ТВ».

В этой встрече «Зенит» не реализовал два пенальти — свои попытки не использовали Густаво Мантуан и Андрей Мостовой. Сейчас команда занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 42 очка после 20 туров.