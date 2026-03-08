8 марта в центральном матче 28-го тура Серии А на «Сан-Сиро» сойдутся «Милан» и «Интер». Старт поединка в 22:45 мск.

Номинально команды являются соседями по таблице, однако «Интер» далеко впереди «Милана», имея 67 очков. «Нерадзурри» опережают соседа на 10 пунктов, поэтому их лидерству пока ничего не угрожает.

«Милан» в прошлом туре обыграл «Кремонезе» (2:0), прервав свою безвыигрышную серию. «Интер» уже давно не терял очки в Серии А. Последний раз клуб упустил 2 пункта 11 января. В последнем матче турнира «Интер» обыграл «Дженоа» 2:0.

В последних 5 очных встречах у «Милана» 3 победы, в двух случаях была ничья.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.10.

Котировки букмекеров: 3.29 на «Милан», 3.25 на ничью, 2.35 на «Интер».

Искусственный интеллект предсказал ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Милан» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Знаете, чем отличается просмотр со ставкой от обычного? Каждый угловой вызывает учащённый пульс. Если хотите попробовать — вот наш проверенный рейтинг букмекеров.

Только не забывайте золотое правило: ставки — это развлечение, а не бизнес-план. Будьте разумны.