Утром 8 марта на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата MLS, в котором «Ди-Си Юнайтед» принимал «Интер Майами». Гости одержали победу со счётом 2:1.

Лионель Месси globallookpress.com

Команда из Майами обеспечила себе преимущество ещё до перерыва. Счёт на 17-й минуте открыл Родриго Де Пауль, а на 27-й минуте преимущество гостей удвоил Лионель Месси.

Во втором тайме хозяева сократили отставание благодаря голу Тай Барибо на 75-й минуте, однако избежать поражения не сумели.

Уругвайский нападающий Луис Суарес попал в заявку на матч, но на поле так и не появился.

После трёх туров клуб из Майами, набрав шесть очков, занимает третье место в Восточной конференции. Столичная команда имеет три балла и располагается на седьмой позиции.

В следующем туре «Ди-Си Юнайтед» сыграет на выезде с «Чикаго Файр», а «Интер Майами» встретится в гостях с «Шарлотт». Обе встречи состоятся 15 марта.