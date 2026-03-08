В 28‑м туре итальянской Серии А «Лечче» на своём поле переиграл «Кремонезе» со счётом 2:1.

Никола Штулич globallookpress.com

Оба мяча хозяев были забиты в первом тайме. На 22‑й минуте отличился Сантьяго Пьеротти, а через 16 минут преимущество «Лечче» удвоил Никола Штулич — с пенальти.

Гости смогли ответить лишь голом Федерико Бонаццоли на 47‑й минуте.

Результат матча Лечче Лечче 2:1 Кремонезе Кремона 1:0 Сантьяго Пьеротти 22' 2:0 Никола Штулич 38' пен. 2:1 Федерико Бонаццоли 47' Лечче: Владимиро Фальконе, Данило Филипе Мело Вейга, Джамиль Зиберт, Тьягу Габриел, Антонино Галло, Лассана Кулибали ( Садик Фофана 89' ), Юльбер Рамадани, Умар Нгом, Сантьяго Пьеротти ( Габи Жан 79' ), Ламек Банда ( Омри Гандельман 78' ), Никола Штулич ( Валид Шеддира 66' ) Кремонезе: Эмиль Аудеро, Джузеппе Пеццелла ( Антонио Санабрия 74' ), Томмазо Барбьери, Маттео Бьянкетти ( Милан Дюрич 46' ), Себастьяно Луперто, Франческо Фолино, Юссеф Мале, Мортен Торсби ( Давид Окереке 62' ), Яри Вандепутте ( Алессио Дзербин 46' ), Федерико Бонаццоли, Джейми Варди ( Мартин Пайеро 46' ) Жёлтые карточки: Джамиль Зиберт 45+4' — Маттео Бьянкетти 44', Милан Дюрич 53', Себастьяно Луперто 90+7'

Статистика матча 3 Удары в створ 5 3 Удары мимо 3 41 Владение мячом 59 4 Угловые удары 4 3 Офсайды 1 19 Фолы 27

«Лечче» теперь занимает 16‑е место с 27 очками. «Кремонезе» идёт в зоне вылета, имея в активе 24 очка.