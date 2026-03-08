В 28‑м туре итальянской Серии А «Лечче» на своём поле переиграл «Кремонезе» со счётом 2:1.
Оба мяча хозяев были забиты в первом тайме. На 22‑й минуте отличился Сантьяго Пьеротти, а через 16 минут преимущество «Лечче» удвоил Никола Штулич — с пенальти.
Гости смогли ответить лишь голом Федерико Бонаццоли на 47‑й минуте.
Результат матча
ЛеччеЛечче2:1КремонезеКремона
1:0 Сантьяго Пьеротти 22' 2:0 Никола Штулич 38' пен. 2:1 Федерико Бонаццоли 47'
Лечче: Владимиро Фальконе, Данило Филипе Мело Вейга, Джамиль Зиберт, Тьягу Габриел, Антонино Галло, Лассана Кулибали (Садик Фофана 89'), Юльбер Рамадани, Умар Нгом, Сантьяго Пьеротти (Габи Жан 79'), Ламек Банда (Омри Гандельман 78'), Никола Штулич (Валид Шеддира 66')
Кремонезе: Эмиль Аудеро, Джузеппе Пеццелла (Антонио Санабрия 74'), Томмазо Барбьери, Маттео Бьянкетти (Милан Дюрич 46'), Себастьяно Луперто, Франческо Фолино, Юссеф Мале, Мортен Торсби (Давид Окереке 62'), Яри Вандепутте (Алессио Дзербин 46'), Федерико Бонаццоли, Джейми Варди (Мартин Пайеро 46')
Жёлтые карточки: Джамиль Зиберт 45+4' — Маттео Бьянкетти 44', Милан Дюрич 53', Себастьяно Луперто 90+7'
«Лечче» теперь занимает 16‑е место с 27 очками. «Кремонезе» идёт в зоне вылета, имея в активе 24 очка.