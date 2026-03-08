54-летний испанский специалист Унаи Эмери с высокой вероятностью покинет «Астон Виллу» по окончании сезона. Главной причиной называют его недовольство финансовой политикой клуба и ограничениями на трансферную деятельность. Руководство вынуждено действовать в рамках строгих регламентов, что существенно сужает возможности для усиления состава.

Унаи Эмери globallookpress.com

Несмотря на заметный прогресс команды при Эмери, бирмингемский клуб в последние годы регулярно сталкивается с проблемами соблюдения финансовых требований как в английском чемпионате, так и на европейской арене. Ранее сообщалось, что УЕФА может вновь применить к клубу санкции, даже несмотря на зафиксированную прибыль по итогам прошлого сезона.

Эмери возглавил «Астон Виллу» в 2022 году. Сейчас бирмингемцы идут четвёртыми в турнирной таблице АПЛ.