54-летний испанский специалист Унаи Эмери с высокой вероятностью покинет «Астон Виллу» по окончании сезона.  Главной причиной называют его недовольство финансовой политикой клуба и ограничениями на трансферную деятельность.  Руководство вынуждено действовать в рамках строгих регламентов, что существенно сужает возможности для усиления состава.

Унаи Эмери
Унаи Эмери globallookpress.com

Несмотря на заметный прогресс команды при Эмери, бирмингемский клуб в последние годы регулярно сталкивается с проблемами соблюдения финансовых требований как в английском чемпионате, так и на европейской арене.  Ранее сообщалось, что УЕФА может вновь применить к клубу санкции, даже несмотря на зафиксированную прибыль по итогам прошлого сезона.

Эмери возглавил «Астон Виллу» в 2022 году.  Сейчас бирмингемцы идут четвёртыми в турнирной таблице АПЛ.