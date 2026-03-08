Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Оренбурга» (1:2).

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Надо настраиваться на каждый матч, потому что против "Зенита" у команд мотивация удвоенная. Просто на классе и мастерстве "Зенит" уже выезжать не может, хотя забей все пенальти, то спокойно бы выиграли, а сейчас бы никто не разговаривал. Они сами создали себе проблемы, не реализовали моменты и воодушевили "Оренбург".

Ещё есть матчи впереди, "Краснодар" тоже будет терять очки. Но "Зенит" показывает, что они не очень готовы к чемпионской гонке, теряют очки, а эти потерянные очки могут оказаться "золотыми". Могут опять упустить чемпионство и перенести столетие», — цитирует Булыкина «Советский спорт».

Напомним, что «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и отстает на одно очко от первого «Краснодара».