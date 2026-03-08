Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри поделился мыслями перед матчем 28-го тура итальянской Серии А против «Интера».

Массимилиано Аллегри — главный тренер «Милана» globallookpress.com

«В футболе никогда не знаешь, что произойдет, посмотрим, как будут обстоять дела после игры. Нам нужно как минимум пять побед, чтобы попасть в Лигу чемпионов, что остаётся нашей целью. Победа в завтрашнем матче приблизит нас на один шаг.

Когда тренируешь "Милан", нельзя начинать сезон, не стремясь выиграть чемпионат, но в конечном итоге всё решают только результаты. Я не верю в идею "сезонов перестройки" или "сезонов консолидации", в футболе слишком много переменных. Единственный подход, который я знаю, — это работать профессионально, выкладываться на полную и оставаться верным идентичности клуба», — приводит слова Аллегри официальный сайт «Милана».

Матч между «Миланом» и «Интером» состоится сегодня, 8-го марта в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 27-и туров в Серии А «Милан» занимает 2-е место в таблице с 57-ю очками в активе. «Интер» — на 1-й строчке с 67-ю баллами.