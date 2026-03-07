Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор выразил свои эмоции после победы команды в 27-м туре испанской Ла Лиги над «Сельтой» со счетом 2:1. Гол, принесший победу «сливочным», был забит на 90+4-й минуте матча.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

«Такие победы важны для команды, они придают ей силы и уверенность. Когда забиваешь гол в конце матча, чувствуешь, что все усилия, вложенные в игру, были не напрасны. Такие победы делают нас сильнее и позволяют с оптимизмом смотреть в будущее», — цитирует Винисиуса Madrid Universal.

После 27 игр «Реал» набрал 63 очка и идет на втором месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет всего один балл. Сегодня каталонцы проведут свой матч.