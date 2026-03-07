«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» проявляют серьёзный интерес к полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали.

Сандро Тонали globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Николо Скира, именно эти два английских клуба на данный момент считаются основными претендентами на возможное подписание итальянского хавбека.

Отмечается, что за ситуацией вокруг игрока следят и другие топ-клубы Европы. В частности, представители «Реала» недавно присутствовали на матчах «Ньюкасла», чтобы лично оценить игру Тонали. Мадридский клуб пока не вступал в переговоры, однако продолжает внимательно наблюдать за выступлениями футболиста.

Сандро Тонали перешёл в «Ньюкасл» летом 2023 года из «Милана». Контракт с футболистом действует до 30 июня 2028 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 44 матча во всех турнирах. За это время он отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.