Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (2:1) в рамках 20-го тура РПЛ.

Алексей Шпилевский
Алексей Шпилевский globallookpress.com

«Зимой мы продуктивно поработали, и победа сегодня — это заслуга ребят.  Они выкладываются, стараются нас слушаться.  Я очень рад, нам нужна эта победа с моральной точки зрения.  Очень расстроился из‑за травмы Олусегуна, у него повреждение голеностопа.  Бальбоа провёл отличный матч», — заявил Шпилевский в разговоре с «Матч ТВ».

«Пари НН» с 17 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.