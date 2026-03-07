«Пари НН» с 17 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

«Зимой мы продуктивно поработали, и победа сегодня — это заслуга ребят. Они выкладываются, стараются нас слушаться. Я очень рад, нам нужна эта победа с моральной точки зрения. Очень расстроился из‑за травмы Олусегуна, у него повреждение голеностопа. Бальбоа провёл отличный матч», — заявил Шпилевский в разговоре с «Матч ТВ» .

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (2:1) в рамках 20-го тура РПЛ.

