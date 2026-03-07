В 28-м туре чемпионата Италии «Ювентус» примет «Пизу». Матч состоится 7 марта на стадионе «Альянц» в Турине. Начало игры в 22:45 мск.

«Ювентус» набрал 47 очков. Сейчас он занимает 6-е место. Туринцы немало потеряли в последних турах. «Юве» проиграл «Интеру» (2:3) и «Комо» (0:2). Также были ничьи с «Лацио» (2:2) и «Ромой» (3:3).

«Пиза» набрала только 15 очков и с ними занимает 19-е место в таблице. В нынешнем сезоне команда побеждает меньше всех. За 27 игр у нее только одна победа. В Турин «Пиза» приехала с серией из трех поражений. Последним результатом стали домашние 0:1 с «Болоньей».

Коэффициенты букмекеров: 1.19 на победу «Ювентуса», 7.26 на ничью, 17.3 на победу «Пизы».

Прогноз ИИ: победа «Пизы» со счетом 3:2, при этом «Пиза» ни разу в истории не выигрывала у «Ювентуса».

