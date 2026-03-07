Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра ответил на вопрос о возможной тренерской карьере нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Можем ли мы когда-нибудь увидеть, как Криштиану Роналду войдет в тренерский штаб после завершения карьеры? Он сейчас сосредоточен на том, чтобы забить 1000 голов. Я скорее вижу, что в будущем Криштиану станет владельцем футбольного клуба, как и я, а не пойдет в тренерскую работу.

Криштиану любит быть первым во всем, поэтому если бы он решился на это, то захотел бы стать величайшим тренером всех времен, как он стал таковым как игрок. Думаю, любой клуб принял бы его в качестве главного тренера, если бы он захотел.

Может ли Криштиану Роналду стать таким же тренером, как Зинедин Зидан? Зинедин Зидан — идеальный пример. Надеюсь, Криштиану Роналду сможет сделать то же, что и Зизу: выиграть несколько Лиг чемпионов, а затем уйти и наслаждаться отдыхом», — сказал Эвра Stake.

В нынешнем сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 22 матча в рамках чемпионата Саудовской Аравии, забил 21 гол и сделал 2 ассиста. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027-го года.