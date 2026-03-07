Матч 25-го тура Бундеслиги между «Кельном» и дортмундской «Боруссией» состоится 7 марта в 20:30 мск на поле стадиона «Рейн Энерги».

«Кельн» набрал 24 очка. После серии из четырех матчей без побед «козлы» опустились на 13-е место в таблице. В последних турах команда практически ничего не набрала. Она проиграла «Аугсбургу», «Штутгарту», «Кельну». Так что ничью с «Хоффенхаймом» вполне можно считать успехом.

«Боруссия» чуть забуксовала в гонке за «Баварией». Подопечные Нико Ковача не смогли выиграть в двух турах подряд. Они сыграли вничью 2:2 с «Лейпицгом» и в боевом матче проиграли «Баварии» 2:3. В остальном коллектив из Дортмунда показывает хорошие результаты в Германии и сегодня вполне может замахнуться на победу.

Коэффициенты букмекеров: 4.13 на победу «Кельна», 3.94 на ничью, 1.85 на победу «Боруссии».

Искусственный интеллект считает, что «Кельн» выиграет 1:0, хотя «Боруссия» победила в последних четырех поединках.

