В 28-м туре итальянской Серии А «Кальяри» на своём поле уступил «Комо» со счётом 1:2.
На 14-й минуте Мартин Батурина вывел гостей вперёд — гол был забит с передачи Лукаса да Куньи.
Сардинцы смогли отыграться на 56-й минуте: точный удар нанёс Себастьяно Эспозито.
На 76-й минуте Да Кунья уже отличился сам и принёс победу «Комо».
Результат матча
КальяриКальяри1:2КомоКомо
0:1 Мартин Батурина 14' 1:1 Себастьяно Эспозито 56' 1:2 Лукаш Да Кунья 76'
Кальяри: Элия Каприле, Жозе Педро (Габриэле Цаппа 73'), Альберто Доссена, Хуан Родригес (Рияд Идрисси 78'), Адам Оберт, Марко Палестра, Мишель Адопо, Майкл Фолоруншо, Себастьяно Эспозито (Yael Trepy 78'), Joseph Liteta (Семих Кылычсой 78'), Ibrahim Sulemana
Комо: Жан Бутез, Альберто Морено (Серхи Роберто 81'), Марк Кемпф, Хакобо Рамон, Нико Пас (Алекс Валле 81'), Мартин Батурина (Диего Карлос 81'), Максимо Перроне (Мергим Войвода 36'), Анастасиос Дувикас (Альваро Мората 62'), Хесус Родригес Карабальо, Лукаш Да Кунья, Игнасе ван дер Бремпт
Жёлтые карточки: Марко Палестра 65', Себастьяно Эспозито 71', Альберто Доссена 89' — Хакобо Рамон 83'
Команда Сеска Фабрегаса с 51 очком занимает 5-е место в таблице Серии А. «Кальяри», набрав 30 очков, располагается на 13-й строчке.