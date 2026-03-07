«Манчестер Юнайтед» летом намерен подписать центрального полузащитника «Челси» Андрея Сантоса, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Андрей Сантос globallookpress.com

Манкунианцы уже делали запрос в прошлом году по 21-летнему бразильцу, когда он выступал на правах аренды в «Страсбурге», но тогда получили отказ. Это не смутило «МЮ», и команда намерена предпринять ещё одну попытку, чтобы заполучить полузащитника в свои ряды.

В этом сезоне Андрей Сантос провёл за «Челси» 38 матчей, забил в них один мяч и сделал 5 голевых передач. В последних играх бразилец закрепился в стартовом составе «синих». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.