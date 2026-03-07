Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал ничью своей команды в матче 20-го тура РПЛ против «Балтики» (1:1).

Джонатан Альба globallookpress.com

«У нас были хорошие моменты, не забили пенальти. Мы никогда на тренировках не разыгрываем ситуацию, что в штрафную соперника приходит наш вратарь. Он отвлек на себя соперника, значит, Роналдо был более свободен.

Понял ли, почему отменили гол в конце первого тайма? Не успел. Если VAR отменил, значит, был офсайд.

У нас не только Миронов тренирует пенальти. Посмотрим, что будет в будущем. Если бы мы проиграли, был бы кошмар. У нас было много моментов», — цитирует Альбу «Матч ТВ».

«Ростов» с 22 баллами занимает 10-е место в турнирной таблице.