Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал ничью своей команды в матче 20-го тура РПЛ против «Балтики» (1:1).

«У нас были хорошие моменты, не забили пенальти.  Мы никогда на тренировках не разыгрываем ситуацию, что в штрафную соперника приходит наш вратарь.  Он отвлек на себя соперника, значит, Роналдо был более свободен.

Понял ли, почему отменили гол в конце первого тайма?  Не успел.  Если VAR отменил, значит, был офсайд.

У нас не только Миронов тренирует пенальти.  Посмотрим, что будет в будущем.  Если бы мы проиграли, был бы кошмар.  У нас было много моментов», — цитирует Альбу «Матч ТВ».

«Ростов» с 22 баллами занимает 10-е место в турнирной таблице.