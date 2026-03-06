Представитель полузащитника «Спартака» Даниила Зорина, Александр Маньяков, рассказал, как сейчас обстоят дела у его подопечного, а также высказал недовольство бывшим главным тренером красно‑белых Деяном Станковичем.

Даниил Зорин globallookpress.com

«Для Даниила сейчас самое главное — восстановиться. Новый главный тренер с ним практически не познакомился. У Даниила рецидив старой травмы голеностопа. Сейчас восстановление идет. Надо сказать, что на сборах он потренировался три‑четыре дня. И был тест на выносливость. Зорин и Денисов оказались в пятерке лучших среди всей команды.

Дождемся, когда выздоровеет, потом посмотрим и подумаем над будущим. Все‑таки когда он приехал летом из "Ахмата", предложения на руках были. Кахигао мне тогда сказал: "Деян обещал, что игровой практики у Зорина будет достаточно". Игры в чемпионате иногда, ротация состава, матчи в Кубке и так далее. Но этого не произошло. Соответственно, что мы сейчас можем загадывать? Может быть, он сейчас выздоровеет и Карседо скажет, что это футболист, о котором он мечтал всю жизнь. Может же такое быть? Может.

Конечно, конкуренция с Барко и Жедсоном тяжелая и серьезная. Но "Спартак" — топ‑клуб. Кто‑то говорит, что это далеко не так, однако в плане организации, финансов, инфраструктуры, задач — топ», — сказал Маньяков «Матч ТВ».

22‑летний хавбек является воспитанником «Спартака». Всего в текущем сезоне Зорин провёл 6 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.