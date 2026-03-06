Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал поражение команды в матче против «Динамо» (2:5) в Кубке России.

Роман Зобнин globallookpress.com

«Во втором тайме пропустили быстрые голы. Проиграли отрезок. В больших матчах такое недопустимо. Мы отрезками проиграли. Нельзя сказать, что мы проиграли всю игру. В матче были хорошие отрезки. Готовимся к матчу в чемпионате с "Акроном". Сегодня отрезками мы поплыли. Хочется извиниться перед болельщиками. Недопустимо так играть в дерби», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

Напомним, что ответная встреча на «Лукойл Арене» состоится уже 18 марта.