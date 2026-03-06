Центральная игра между ЦСКА и «Динамо» Москва досталась бригаде Сергея Иванова , его помощниками будут Андрей Образко и Варанцо Петросян, ответственным за систему VAR назначен Евгений Буланов. Он пройдет 8 марта в 19:30 (мск).

Российский футбольный союз объявил на своем сайте, кто будет обслуживать матчи 20-го тура РПЛ.

2.36

Прогнозы•Завтра 15:00 «Чайка» — «Сокол». Прогноз и ставка «Чайка» и «Сокол» не выявят победителя?

Футбол•Сегодня 01:33 Карседо уничтожен в первом же дерби: «Динамо» разорвало «Спартак» за шесть минут

Футбол•Вчера 22:47 «Динамо» — «Спартак:» онлайн, прямая трансляция матча Кубка России

Футбол•Вчера 16:19 Футбол не будет прежним: матчи без бол-боев, «офсайд Венгера», тренерские запросы

Футбол•Вчера 08:17 Ударили в грязь лицом: восемь главных весенних провалов в истории РПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 11:58 «Here we go» за деньги: темная сторона Фабрицио Романо

Футбол•Вчера 13:04 Миссия невыполнима: почему Арбелоа рискует стать очередной жертвой «Реала»

Футбол•Вчера 12:43 Сезон на автопилоте: не пора ли «Ливерпулю» всё-таки уволить Арне Слота?

Футбол•04/03/2026 20:51 100 дней до ЧМ-2026: рейтинг главных фаворитов турнира

Футбол•04/03/2026 14:20 Охота за рекордами: Кейн догонит Левандовского, а Мбаппе бросит вызов Роналду?

Выбор читателей

Футбол•28/02/2026 08:35 Не судите, да не судимы будете: почему 13 арбитрам РПЛ и ФНЛ грозит 7 лет тюрьмы?

Футбол•02/03/2026 19:26 Трансферный дайджест. 24 февраля — 2 марта

Футбол•03/03/2026 13:29 Большая чистка: шесть звезд АПЛ, рискующих потерять место в топ‑клубах

Футбол•01/03/2026 03:18 «ПСЖ» уходит в отрыв: гол Барколя и сейвы Сафонова обеспечили победу над «Гавром»

Теннис•01/03/2026 15:45 Неделя тенниса: исторический (во всех смыслах) титул Медведева

Самое интересное

Футбол•13/01/2026 12:56 Лето, когда Америка влюбилась в футбол: полная история ЧМ-1994

Футбол•13/01/2026 11:18 Десятая жертва Переса: почему увольнение Алонсо лишь маскирует системный кризис «Реала»

Футбол•12/01/2026 19:31 Генетические паспорта и агенты с искусственным интеллектом: 7 новейших трендов, которые могут изменить будущее футбола

Футбол•12/01/2026 19:19 Менеджер или главный тренер: влияет ли должность на власть внутри клуба?