Российский футбольный союз объявил на своем сайте, кто будет обслуживать матчи 20-го тура РПЛ.

Сергей Иванов
Сергей Иванов globallookpress.com

Центральная игра между ЦСКА и «Динамо» Москва досталась бригаде Сергея Иванова, его помощниками будут Андрей Образко и Варанцо Петросян, ответственным за систему VAR назначен Евгений Буланов.  Он пройдет 8 марта в 19:30 (мск).

Остальные назначения арбитров на 20‑й тур:

7 марта (суббота)

«Ростов» — «Балтика»: судья — Василий Казарцев

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья — Ярослав Хромей; VAR — Иван Абросимов; AVAR — Павел Шадыханов.

«Пари НН» — «Сочи»: судья — Ян Бобровский

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Данил Каширин; VAR — Антон Фролов; AVAR — Владимир Москалёв.

8 марта (воскресенье)

«Оренбург» — «Зенит»: судья — Сергей Цыганок

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Вера Опейкина; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Артур Фёдоров.

«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): судья — Алексей Сухой

Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Ефим Рубцов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Роман Галимов.

«Рубин» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев

Помощники судьи — Алексей Лунёв, Алексей Ермилов; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Роман Сафьян.

9 марта (понедельник)

«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян

Помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Филипкин; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Кирилл Левников.

«Спартак» — «Акрон»: судья — Инал Танашев

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Данил Набока; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Роман Галимов.