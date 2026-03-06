Российский футбольный союз объявил на своем сайте, кто будет обслуживать матчи 20-го тура РПЛ.
Центральная игра между ЦСКА и «Динамо» Москва досталась бригаде Сергея Иванова, его помощниками будут Андрей Образко и Варанцо Петросян, ответственным за систему VAR назначен Евгений Буланов. Он пройдет 8 марта в 19:30 (мск).
Остальные назначения арбитров на 20‑й тур:
7 марта (суббота)
«Ростов» — «Балтика»: судья — Василий Казарцев
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья — Ярослав Хромей; VAR — Иван Абросимов; AVAR — Павел Шадыханов.
«Пари НН» — «Сочи»: судья — Ян Бобровский
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Данил Каширин; VAR — Антон Фролов; AVAR — Владимир Москалёв.
8 марта (воскресенье)
«Оренбург» — «Зенит»: судья — Сергей Цыганок
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Вера Опейкина; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Артур Фёдоров.
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): судья — Алексей Сухой
Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Ефим Рубцов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Роман Галимов.
«Рубин» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев
Помощники судьи — Алексей Лунёв, Алексей Ермилов; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Роман Сафьян.
9 марта (понедельник)
«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян
Помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Филипкин; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Кирилл Левников.
«Спартак» — «Акрон»: судья — Инал Танашев
Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Данил Набока; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Роман Галимов.