ПСЖ и «Монако» опубликовали стартовые составы на матч 25-го тура французской Лиги 1.

Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ globallookpress.com

ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пако, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Ли Кан Ин, Кварацхелия, Дуэ, Баркола.

«Монако»: Кен, Тезе, Керер, Фас, Кайо Энрике, Закария, Бамба, Адингра, Кулибали, Головин, Балоган.

Матч между этими командами состоится сегодня, 6-го марта в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 24-х туров в Лиге 1 ПСЖ занимает 1-е место в таблице с 57-ю очками в активе. «Монако» — на 7-й позиции с 37-ю баллами.