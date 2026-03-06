Экс-форвард сборной России Павел Погребняк поделился мнением о противостоянии между «Динамо» и «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Константин Тюкавин — нападающий «Динамо» globallookpress.com

«Результат удивил. Для первого матча счёт 5:2… Собственно, чему удивляться? "Атлетико" тоже разгромил "Барселону" со счётом 4:0. Мы понимаем, что такая фора не отыгрывается. В этой паре всё ясно. Результативно и красочно. "Динамо" и "Спартак" второй матч после зимней паузы играют результативно. Это довольно круто для РПЛ», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

В первой встрече между командами «бело-голубые» одержали победу со счетом 5:2. Ответная встреча состоится 17 марта в Москве на «Лукойл-Арене».