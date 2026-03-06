Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о перспективах ЦСКА в борьбе за чемпионство в РПЛ.

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Если брать по игре, ЦСКА смотрится очень мощно. Все говорят, что "Зенит" и "Краснодар" борются за чемпионство. Я хочу сказать, что ЦСКА — это такая тёмная лошадка в борьбе за чемпионство! Я не знаю, как они умудрились проиграть "Ахмату". Но что ЦСКА показал в игре с "Краснодаром"!

Эта команда — претендент на золото. Они в порядке, в атаке у них все хорошо, в обороне, в принципе, порядок. ЦСКА на сегодняшний день — сбалансированная и очень хорошая команда. Исполнители очень классные. Это футбол и 3:1 — очень опасный счет для ЦСКА», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ после 19-ти туров, набрав 36 очков.