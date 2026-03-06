Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о перспективах ЦСКА в борьбе за чемпионство в РПЛ.

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА
«Если брать по игре, ЦСКА смотрится очень мощно.  Все говорят, что "Зенит" и "Краснодар" борются за чемпионство.  Я хочу сказать, что ЦСКА — это такая тёмная лошадка в борьбе за чемпионство!  Я не знаю, как они умудрились проиграть "Ахмату".  Но что ЦСКА показал в игре с "Краснодаром"!

Эта команда — претендент на золото.  Они в порядке, в атаке у них все хорошо, в обороне, в принципе, порядок.  ЦСКА на сегодняшний день — сбалансированная и очень хорошая команда.  Исполнители очень классные.  Это футбол и 3:1 — очень опасный счет для ЦСКА», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ после 19-ти туров, набрав 36 очков.