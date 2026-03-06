6 марта в Неаполе состоится поединок 28-го тура Серии А, в котором «Наполи» будет принимать «Торино». Игра начнется в 22:45 мск.

«Наполи» в прошлом туре Серии А выиграл на выезде у «Вероны» и набрал 53 очка. С этим результатом команда Антонио Конте занимает 3-е место. Несмотря на то, что хозяева потеряли очки в поединках с «Аталантой» (1:2) и «Ромой» (2:2), они все еще имеют запас в борьбе за место в зоне Лиге чемпионов.

«Торино» имеет 30 очков после победы 2:0 над «Лацио». Так «быки» смогли слегка оторваться от зоны вылета и сейчас фора составляет 6 пунктов. «Торино» помнит, как в первом круге сумел победить «Наполи» со счетом 1:0. При этом в Неаполе «бордовые» не побеждают с 2009 года. Хватит ли им наглости для исторического результата?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.40.

Букмекеры предлагают 1.55 на «Наполи», 7.26 на «Торино», на ничью они дают 3.93.

Искусственный интеллект считает, что «Наполи» выиграет с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Торино» смотрите на LiveCup.Run.

