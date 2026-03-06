Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о плотном графике матчей своей команды.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«У позднего времени начала матча с "Ньюкаслом" есть одно преимущество: нам не нужно ехать туда сегодня. Мы поедем завтра, сыграем и вернёмся. Недостаток в том, что у нас будет меньше времени на восстановление перед игрой с "Реалом".

У нас много матчей за очень короткий период времени. Много переездов, усталость налицо, нам нужно ехать в Мадрид, потом — в Лондон… Нам нужно задействовать всех игроков в составе, если мы хотим играть на том уровне, на котором хотим», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Напомним, что «Манчестер Сити» располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ на данный момент.