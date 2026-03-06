Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о поражении «красно-белых» от «Динамо» (2:5) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.

«Думаю, "Спартаку" не хватает именно духа своей команды. Они с "Сочи" пропустили два, сейчас пропустили пять… И как‑то по течению так идет… Нет такой злости, какую мы видели у ЦСКА с "Краснодаром". Ярости, агрессии… Того духа, которым "Спартак" всегда отличался.

По‑разному могут матчи складываться, но так просто отдавать игры… Поэтому и думаю, что не хватает духа.

Тренер пришел… Внутри команды должны быть все едины. Потому что кто‑то там хочет, а кто‑то вообще не хочет. Как идет, так и идет… Но еще ничего не потеряно. Будет второй матч — можно три забить и выиграть. "Динамо" же пять забило, и "Спартак" может пять забить! Интересно будет.

Чем удивило "Динамо"? Что много забило — да. А так, было видно, что "Динамо" чуть интенсивнее и агрессивнее. Может, повлиял и домашний стадион. Тем более, Ролан Гусев вполне может настроить на дерби — сам участвовал много раз как игрок», — цитирует Ещенко «Матч ТВ».

Ответная встреча состоится 18 марта в Москве.