Комментатор Георгий Черданцев высказался об игре московского «Динамо» под руководством Ролана Гусева.

Георгий Черданцев globallookpress.com

«Любые выводы делаются на длительном сроке, давайте дождемся окончания сезона. Сейчас "Спартак" из нижней сетки возьмет и выиграет Кубок России, это же теоретически возможно. И о чем мы тогда будем говорить?

Единственное, что можно сказать про "Динамо" — наконец перед нами предстала целостная команда, в которой один за всех и все за одного. Никто не выпадал, все бежали, друг друга поддерживали. Появляется внутренняя химия, которой не хватало при Карпине. Это такой единый боеспособный коллектив, который произвел приятное впечатления. Колоссальное отличие от осени.

Меня вчера спросили про наследие Карпина. Я думаю, работа штаба Гусева в том, что им как будто бы удалось нивелировать за зимние сборы те негативные моменты, которые были. Но опять же, не будем забегать вперед. Слишком часто обжигались на выводах от одного отдельно взятого матча», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

В настоящий момент «Динамо» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Также москвичи победили «Спартак» (5:2) в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.