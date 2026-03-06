Экс-форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о победе «бело-голубых» над «Спартаком» (5:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

Дмитрий Скопинцев («Динамо») globallookpress.com

«"Динамо" — молодцы! И по движению, и по мотивации, и по прессингу на чужой половине поля, поэтому у защитников "Спартака" были детские ошибки. Самое главное — реализация. У "Динамо" она была хорошая. "Спартак" там даже один на один выходил и не мог забить. И за счет этого проиграли.

Понятно, это игра на Кубок, поэтому такой счет. Думаю, в чемпионате никто себе не позволит так играть. Тем более Кубок, в котором никто никуда не вылетает, можно играть так, как играл "Спартак". Теперь будет ответная игра, но у "Динамо" в чемпионате тоже хорошие матчи, в которых нужно показывать такую же игру», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Ответный матч между командами состоится 18 марта на «Лукойл-Арене» в Москве.