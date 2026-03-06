Джакомо Бонавентура, экс-полузащитник «Милана» и сборной Италии, официально объявил о завершении спортивной карьеры.

Джакомо Бонавентура globallookpress.com

«Когда больше не чувствуешь огня внутри, думаю, время пришло. Нет смысла продолжать играть и истощать себя. Так я рискую больше не получать удовольствия, а в этом, по-моему, нет никакого смысла», — написал Бонавентура в своих социальных сетях.

За свою карьеру Бонавентура выступал за «Аталанту», «Милан», «Фиорентину», «Пергокрему», «Падову» и «Аль-Шабаб». Шесть сезонов он провел в составе «Милана», с которым выиграл Суперкубок Италии в 2016 году.

За сборную Италии он сыграл 18 матчей и забил один гол, установив рекорд как самый возрастной автор первого гола в истории команды. Последним клубом Бонавентуры был «Аль-Шабаб», который он покинул летом 2025 года.