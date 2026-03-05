Полузащитник «Сочи» Антон Зиньковский признался, что он перейти в киевское «Динамо», однако футболист отклонил это предложение.

Антон Зиньковский globallookpress.com

«Когда мы вылетели с "Крыльями", я сразу обратился к агенту, что нужно уходить, возвращаться в Премьер-Лигу. Агент начал искать, а я спокойно тренировался, готовился к сезону. Потом обновилась команда, пришёл Игорь Витальевич Осинькин.

В этот момент со мной связались из "Динамо" Киев, они тогда играли в Лиге чемпионов. И все, когда узнавали об этом, говорили — это Лига чемпионов, прямо топ. Но я сразу сказал — наверное, нет. Почему-то не тянуло, не хотел», — заявил Зиньковский в шоу блогера Эльхана Салахова.