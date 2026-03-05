«Барселона» остановила переговоры о переходе нападающим «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает Sport.es.

Душан Влахович globallookpress.com

По информации источника, несколько месяцев назад окружение сербского форварда предложило его кандидатуру «сине-гранатовым», для которых подписание 26-летнего игрока не является приоритетом. Переговоры по этому вопросу были заморожены несколько недель назад.

Также говорится, что каталонцы изучают другие варианты для усиления атаки и переход Влаховича в клуб исключается. Отмечается, что серб ставит в приоритет переход в испанский гранд.

В текущемсезоне Влахович принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами.