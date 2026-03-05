Полузащитник «ПСЖ» и сборной Португалии Витинья поделился своим мнением о лучшем полузащитнике на сегодняшний день.

«Я бы отдал предпочтение Педри. Его игра просто завораживает, и когда ты выходишь против него на поле, это становится еще очевиднее. Мне сложно составить тройку лучших игроков, потому что выбор между многими талантливыми футболистами действительно труден. Я бы также отметил Жоау Невеша и Бруну Фернандеша», — сказал Витинья в интервью для PSG Report.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 37 матчей, забив шесть голов и отдав десять результативных передач.