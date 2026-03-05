5 марта в Лондоне состоится дерби 29-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас». Матч стартует в 23:00 мск.

«Тоттенхэм» проиграл 4 матча подряд и сильно усугубил свое турнирное положение. Теперь «шпоры» всего в одном пункте от зоны вылета. Хозяева уступили «Ман Юнайтед» (0:2), «Арсеналу» (1:4), «Ньюкаслу» (1:2) и «Фулхэму» (1:2). На данный момент у «Тоттенхэма» 29 очков и 16-е место в таблице.

У «Кристал Пэлас» после поражения от «Ман Юнайтед» (1:2) осталось 35 очков. С этим результатом «орлы» занимают 14-е место в таблице АПЛ. Также ранее гости добились попадания в 1/8 финала Лиги конференций, выиграв у «Зриньски» по сумме двух поединков.

Коэффициенты букмекеров: 2.45 на победу «Тоттенхэма», 3.44 на ничью, 2.95 на победу «Кристал Пэлас».

Прогноз ИИ: «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас» сыграют вничью 1:1.

