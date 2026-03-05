Ответный матч между командами состоится 17 марта в Краснодаре.

«Очень эмоциональная и энергичная игра получилась. "Краснодар" классно среагировал после незабитого пенальти. Агкацев провел потрясающий матч. В первом тайме "Краснодар" играл в своем стиле, но ЦСКА приятно удивил. Очень классно среагировали на пропущенный гол, гнули свою линию. Честно говоря, неожиданно. Переламывать встречу с действующим чемпионом дорогого стоит. Самое главное, что не просто что-то залетало, а ЦСКА много обострял и бил. Армейцы — теневой претендент на чемпионство», — цитирует Шишкина «Чемпионат» .

Бывший защитник сборной России Роман Шишкин поделился мыслями о первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» (3:1).

