Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение московской команды от «Динамо» (2:5) в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Думал, хотя бы сейчас игры на вылет. У "Динамо" большой задел, но формат Кубка России обесценивает победы с крупным счётом. "Спартак" же всё равно продолжит играть в Кубке. На контрасте вспоминается недавний матч "Барселоны" с "Атлетико", где "Барса" чудом не забила пять мячей в ответном матче и вылетела. Здесь тоже должно быть так.

Если говорить про игру, то первые 10 минут были за "Динамо", а потом "Спартак" перехватил инициативу. Всё шло к тому, что будет ничейный результат. Потом гол, ошибка — 3:1. В итоге "Спартак" "поплыл". Это большой удар. Очередное подтверждение, что в футболе всё давно придумано — не надо ничего выдумывать. Где-то поскользнулся, не добежал, упал — счёт уже 5:1», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Таким образом, «Динамо» имеет ощутимое преимущество перед ответным матчем, который состоится 18 марта.