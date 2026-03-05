Мадридский «Реал» продолжает активные поиски сильного центрального защитника.

Ибраима Конате globallookpress.com

По данным издания The Touchline со ссылкой на Bild, сейчас под первым номером в шорт‑листе королевского клуба идёт Ибраима Конате из «Ливерпуля».

Контракт 26‑летнего француза истекает по окончании сезона, и пока стороны не могут договориться о его продлении — этой ситуацией и намерен воспользоваться «Реал», заполучив защитника свободным агентом.

За «Ливерпуль» француз провёл 169 официальных матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных пасов.