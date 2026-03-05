Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев поделился ожиданиями от предстоящей встречи со «Спартаком» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Можем ли что-то перенести из матча против "Крыльев Советов"? Это разные матчи. Ту игру мы уже забыли. Мы знаем, как проходят матчи со "Спартаком" — это всегда непредсказуемо. Поэтому нарисовать сценарий сегодняшнего матча очень сложно. Постараемся проявить свои лучшие качества», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

Матч начнется в 20:45 по Москве на стадионе «ВТБ-Арене» в Москве.