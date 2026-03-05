Бывший вингер «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал совместную игру в мадридском клубе с Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Несколько раз он всплескивал руками, когда я упускал выходы один на один и, возможно, мог бы отдать ему передачу, но... Думаю, это также говорит о его стремлении и мотивации. Он хочет забивать не по одному, а по три, четыре, пять, шесть голов за игру, если сможет. Как вы знаете, он стремится к рекордам, он хочет забивать, хочет превзойти в этом Месси.

Думаю, невозможно спорить с тем, что он забивает... Даже когда он вернулся в "Манчестер Юнайтед", и люди говорили: "Он уже не тот". Но он все равно забивал, а это, в конце концов, самое сложное в футболе», — цитирует Бэйла ВВС.

Напомним, что в настоящий момент 40-летний Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср».