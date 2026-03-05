Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о том, что мадридский клуб может завершить текущий сезон без титулов.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Думаю ли я о сезоне без титулов? Сейчас мы настроены оптимистично. Я думаю только о матче с "Сельтой" и ни о чём другом.

Дело не в том, что мне не нравится игра команды, а в том, что здесь не нужно объяснять неудачи. Здесь нужно выигрывать. Я мог бы прийти и рассказать о тренировочном процессе и извлечённых уроках, но это мало что изменило бы. Я понимаю, что "Реал" Мадрид может играть намного лучше, и я знаю, что у нас отличный состав.

Травмы? Они облегчают мне задачу, потому что мне приходится меньше думать. Я стараюсь излучать уверенность. В трудные моменты мы действуем сдержанно. Сейчас мы должны показать, достойны ли мы носить эту футболку», — приводит слова Арбелоа Sport.es.

В настоящий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, а также уже прекратил борьбу за Кубок Испании.