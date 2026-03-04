«Ливерпуль» приехал на «Молинью» за обязательными тремя очками, но поплатился за свою уверенность. 2:1 в пользу «Вулвз», гол на 78-й минуте их первым ударом по воротам, ответ Салаха и финальный, почти издевательский удар Андре в добавленное время. Для команды Арне Слота это не просто поражение от последней команды лиги, такая потеря очков оставляет заметный след в таблице.

Результат матча Вулверхэмптон Вулвергемптон 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Родригу Гомеш 78' 1:1 Мохамед Салах 83' 2:1 Андре 90+4' Вулверхэмптон: Жозе Са, Мэтт Доэрти ( Йерсон Москера 60' ), Сантьяго Буэно, Ладислав Крейчи, Джексон Тшатшуа, Давид Мёллер Вольфе ( Уго Буэно 81' ), Жуан Гомес, Андре, Анхель Гомес ( Жанрикне Беллегард 60' ), Матеуш Мане ( Родригу Гомеш 70' ), Адам Армстронг ( Толу Арокадаре 59' ) Ливерпуль: Алисон, Милош Керкез ( Рио Нгумоха 65' ), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате ( Федерико Кьеза 79' ), Жереми Фримпонг ( Джо Гомес 72' ), Доминик Собослаи, Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх ( Кёртис Джонс 46' ), Уго Экитике, Коди Матес Гакпо ( Эндрю Робертсон 65' ) Жёлтые карточки: Жуан Гомес 69', Сантьяго Буэно 90' — Райан Гравенберх 22'

Статистика матча 3 Удары в створ 7 1 Удары мимо 9 34 Владение мячом 66 2 Угловые удары 11 0 Офсайды 1 10 Фолы 13

«Ливерпуль» много владел мячом и будто бы с первых минут показывал правильный рисунок — ван Дейк диагональю нашёл Салаха за спиной защитника уже на шестой минуте, «красные» ловили «волков» на первых передачах, Макаллистер буквально своим отбором выводил Гакпо на удар. Но всё это выглядело как вступление, которому чего-то не хватает. Касание Салаха подвело в моменте, где от игрока такого уровня ждут хотя бы удара. Гакпо пробил прямо в Жозе Са, а дальше становилось всё скучнее и скучнее.

Это был тот самый «Ливерпуль», который в этом сезоне слишком часто играет «пешком». Слот перед матчем признавался, что Премьер-лига всё больше превращается в набор стандартов, и его это «не радует», даже если его команда в последние недели неплохо собирала очки именно после штрафных и угловых. Здесь же, против «Вулвз», первый тайм получился как иллюстрация к этой мысли, только без бонусов. Экитике всё чаще опускался глубже, потому что наверху ему просто нечего было делать, мяч туда не доходил, а фланги не создавали преимущества. «Ливерпуль» к перерыву собрал всего пару ударов в створ и выглядел командой, которая знает, что должна победить, но почему-то ждёт, что это случится само собой.

«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» globallookpress.com

Момент памяти Жоты и перелом после перерыва

На фоне этой вязкости особенно мощно прозвучал момент, которые красивее и сильнее любого гола. На 18-й минуте стадион и гостевой сектор одновременно поднялись в аплодисментах и запели имя Диогу Жоты — первая встреча в «Молинью» между этими командами после его гибели прошлым летом.

Это была редкая общая эмоция двух трибун, которые обычно живут в противостоянии. «Спасибо Диого, навсегда наш номер 20» гласил баннер на гостевом секторе, а в эту паузу футбол на секунду стал чем-то большим, чем игра. Возможно, именно поэтому контраст с тем, как «Ливерпуль» сыграл оставшееся время, ощущался ещё сильнее.

Баннер на трибуне болельщиков «Ливерпуля» globallookpress.com

После перерыва «красные» хотя бы попытались разогнаться. Слот поменял Гравенберха, который висел на карточке и выглядел инертно, на Кёртиса Джонса, игра стала резче. Появились моменты, в которых уже можно было говорить о голе. Самый яркий — почти комичный: подача с углового, скидка Экитике на дальнюю, Джонс должен заносить мяч с метра, Са уже за линией… и вместо гола мяч летит в перекладину. Повтор объяснил, почему это произошло — Гакпо, вытянув ногу, фактически выбил мяч у своего же партнёра так, что Джонсу оставалось только удивиться. Ещё недавно Коди забивал «Вест Хэму», а тут решил сыграть за соперника.

Голы, ответ Салаха и драматичная концовка на «Молинью»

Матч становился всё более комфортным для «Вулвз». Пока «Ливерпуль» бесился, хозяева обретали уверенность просто за счёт того, что соперник не может превратить владение в голы. У «волков» не было ударов по воротам почти весь матч, но они не выглядели сломленными. Особенно в середине поля, где связка Жоау Гомеш — Андре отрабатывала каждый второй мяч.

На 78-й минуте «Вулвз» впервые за матч добрались до удара, и сразу забили. Комбинация получилась на удивление чистой, Арокодаре как-то слишком легко вклинился между ван Дейком и Конате, удержал мяч и отдал под рывок. Родригу Гомеш убежал от Конате и спокойно перекинул мяч через Алисона. Ван Дейк, который обычно не любит смотреть повторы своих ошибок, наверняка именно этот эпизод будет прокручивать в голове снова и снова.

Родригу Гомеш globallookpress.com

«Ливерпуль» отреагировал быстро, по сути, просто воспользовался чужой ошибкой. Беллегард сделал ужасную передачу назад, Салах наконец-то ожил и наказал. Для Мо это был первый гол в АПЛ с ноября, слишком долго тянулась засуха для футболиста его масштаба. Но даже в этом равенстве не было ощущения, что «Ливерпуль» сейчас дожмёт. Скорее казалось, что матч стал таким, каким «Вулвз» и хотели его сделать: нервным, рваным, с большой долей случайности.

Мо Салах после забитого гола globallookpress.com

Удар Андре в добавленное время и тяжёлые последствия для «Ливерпуля»

Слот потом скажет, что в концовке его команда получила гол, который «даже не был моментом». И в этой фразе — вся боль тренера, который видит одно и то же чуть ли не каждую неделю. Потому что это поражение стало очередным пунктом в списке матчей, где «Ливерпуль» пропускал решающий гол в добавленное время. По словам Слота, три поражения в последних 22 играх случились как раз в компенсированное время.

На 94-й минуте это случилось снова. Андре принял мяч за пределами штрафной и ударил. Мяч задел Джо Гомеса, кардинально изменил направление и дезориентировал Алисона. Вся красота момента — в его жестокости, ведь «Ливерпуль» почти весь матч не позволял сопернику бить, а когда позволил — сразу получил два гола и ноль очков.

Игроки «Вулвз» празднуют гол globallookpress.com

На бровке Роб Эдвардс сорвался на спринт вдоль линии, потом признался, травмировался в этом забеге, но едва ли это волновало тренера в тот момент. «Молинью» ревел так, как будто «Вулвз» не внизу таблицы, а в топ-4. Для них это была редкая ночь счастья, а надежда «Ливерпуля» на ЛЧ стала заметно тоньше.

«Ливерпуль» подходил к этому выезду на серии из пяти побед в шести матчах, набирал ход, мог закрепиться в зоне Лиги Чемпионов. Теперь впереди куда более «колючие» выезды, а матч против обречённого аутсайдера был тем самым, который нельзя не выиграть. Особенно если сезон и так состоит из постоянных ошибок из-за потери концентрации в концовках.