Бывший тренер сборной России Юрий Семин оценил уровень судейства в чемпионате России.

Юрий Семин globallookpress.com

«Судейство совсем плохое. Все туры, не только последний. Они не могут найти баланс в простых вещах. Судьи не могут даже разобраться, когда футболисту реально требуется помощь, а когда симуляция. Это отнимает кучу времени. Этим самым количество конкретно игрового времени у нас намного меньше, чем в топовых лигах. Пересмотров слишком много», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что лидером РПЛ в настоящий момент является «Краснодар». На втором месте располагается «Зенит», а замыкает тройку сильнейших «Локомотив».