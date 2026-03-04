Бывший тренер сборной России Юрий Семин оценил уровень судейства в чемпионате России.

Юрий Семин
Юрий Семин globallookpress.com

«Судейство совсем плохое.  Все туры, не только последний.  Они не могут найти баланс в простых вещах.  Судьи не могут даже разобраться, когда футболисту реально требуется помощь, а когда симуляция.  Это отнимает кучу времени.  Этим самым количество конкретно игрового времени у нас намного меньше, чем в топовых лигах.  Пересмотров слишком много», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что лидером РПЛ в настоящий момент является «Краснодар».  На втором месте располагается «Зенит», а замыкает тройку сильнейших «Локомотив».