Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» (2:0) в матче второго этапа 1/4 финала Кубка России Пути регионов.

Хуссем Мрезиг — игрок махачкалинского «Динамо» globallookpress.com

На 31-й минуте игрок «Ростова» Андрей Лангович получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

В составе гостей голы записали на свой счет Хуссем Мрезиг на 39-й минуте и Мехди Мубарик на 45+3-й минуте.

Результат матча Ростов Ростов-на-Дону 0:2 Динамо Мх Махачкала 0:1 Уссем Мрезигу 40' 0:2 Moubarik M. 45+3' Ростов: Даниил Одоевский, Дмитрий Чистяков, Эяд Эль-Аскалани, Андрей Лангович, Данила Прохин, Умар Сако, Илья Вахания, Хорен Робертович Байрамян, Даниил Шанталий, Кирилл Щетинин, Егор Голенков Динамо Мх: Давид Волк, Муталип Алибеков, Сослан Кагермазов, Темиркан Сундуков, Tabidze J., Мохаммад Хоссейннежад, Уссем Мрезигу, Сердер Сердеров, Akhmedov I., Mastouri H., Moubarik M. Жёлтые карточки: Хорен Робертович Байрамян 53', Дмитрий Чистяков 90+1' — Сердер Сердеров 54', Tabidze J. 72' Красная карточка: Андрей Лангович 31' (Ростов)

По итогам противостояния махачкалинское «Динамо» пробилось в полуфинал Кубка России Пути регионов, где сыграет против «Зенита». «Ростов» завершил свое выступление на турнире.