Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» (2:0) в матче второго этапа 1/4 финала Кубка России Пути регионов.

Хуссем Мрезиг — игрок махачкалинского «Динамо»
Хуссем Мрезиг — игрок махачкалинского «Динамо» globallookpress.com

На 31-й минуте игрок «Ростова» Андрей Лангович получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

В составе гостей голы записали на свой счет Хуссем Мрезиг на 39-й минуте и Мехди Мубарик на 45+3-й минуте.

Результат матча

РостовРостов-на-ДонуРостов0:2Динамо МхДинамо МхМахачкала
0:1 Уссем Мрезигу 40' 0:2 Moubarik M. 45+3'
Ростов:  Даниил Одоевский,  Дмитрий Чистяков,  Эяд Эль-Аскалани,  Андрей Лангович,  Данила Прохин,  Умар Сако,  Илья Вахания,  Хорен Робертович Байрамян,  Даниил Шанталий,  Кирилл Щетинин,  Егор Голенков
Динамо Мх:  Давид Волк,  Муталип Алибеков,  Сослан Кагермазов,  Темиркан Сундуков,  Tabidze J.,  Мохаммад Хоссейннежад,  Уссем Мрезигу,  Сердер Сердеров,  Akhmedov I.,  Mastouri H.,  Moubarik M.
Жёлтые карточки:  Хорен Робертович Байрамян 53',  Дмитрий Чистяков 90+1'  —  Сердер Сердеров 54',  Tabidze J. 72'
Красная карточка:  Андрей Лангович 31' (Ростов)

По итогам противостояния махачкалинское «Динамо» пробилось в полуфинал Кубка России Пути регионов, где сыграет против «Зенита».  «Ростов» завершил свое выступление на турнире.