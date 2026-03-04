Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» (2:0) в матче второго этапа 1/4 финала Кубка России Пути регионов.
На 31-й минуте игрок «Ростова» Андрей Лангович получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
В составе гостей голы записали на свой счет Хуссем Мрезиг на 39-й минуте и Мехди Мубарик на 45+3-й минуте.
Результат матча
РостовРостов-на-Дону0:2Динамо МхМахачкала
0:1 Уссем Мрезигу 40' 0:2 Moubarik M. 45+3'
Ростов: Даниил Одоевский, Дмитрий Чистяков, Эяд Эль-Аскалани, Андрей Лангович, Данила Прохин, Умар Сако, Илья Вахания, Хорен Робертович Байрамян, Даниил Шанталий, Кирилл Щетинин, Егор Голенков
Динамо Мх: Давид Волк, Муталип Алибеков, Сослан Кагермазов, Темиркан Сундуков, Tabidze J., Мохаммад Хоссейннежад, Уссем Мрезигу, Сердер Сердеров, Akhmedov I., Mastouri H., Moubarik M.
Жёлтые карточки: Хорен Робертович Байрамян 53', Дмитрий Чистяков 90+1' — Сердер Сердеров 54', Tabidze J. 72'
Красная карточка: Андрей Лангович 31' (Ростов)
По итогам противостояния махачкалинское «Динамо» пробилось в полуфинал Кубка России Пути регионов, где сыграет против «Зенита». «Ростов» завершил свое выступление на турнире.