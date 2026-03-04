Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев высказался о судействе в матче Кубка России против ЦСКА (1:3).

Джон Кордоба globallookpress.com

«Во втором тайме было непонятное удаление. За что вторая желтая? Вы видели повтор? Пересмотрите. По мне не было. Не люблю говорить про судей. Но в этом матче подмену, что трибуна ЦСКА кричала расистские высказывания в адрес Кордобы. Это не нормально. Судья не реагировал.

Как должен был судья отреагировать? Успокоить болельщиков. Я считаю, что КДК должен наказать судью и болельщиков. Если такое ещё раз повториться, команда не будет играть. По мне это не нормально», — цитирует Пальцева «Чемпионат».

Ответный матч между этими командами состоится 17-го марта в Краснодаре.