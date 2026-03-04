Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев высказался о судействе в матче Кубка России против ЦСКА (1:3).

Джон Кордоба
Джон Кордоба globallookpress.com

«Во втором тайме было непонятное удаление.  За что вторая желтая?  Вы видели повтор?  Пересмотрите.  По мне не было.  Не люблю говорить про судей.  Но в этом матче подмену, что трибуна ЦСКА кричала расистские высказывания в адрес Кордобы.  Это не нормально.  Судья не реагировал.

Как должен был судья отреагировать?  Успокоить болельщиков.  Я считаю, что КДК должен наказать судью и болельщиков.  Если такое ещё раз повториться, команда не будет играть.  По мне это не нормально», — цитирует Пальцева «Чемпионат».

Ответный матч между этими командами состоится 17-го марта в Краснодаре.