4 марта на «Сент-Джеймс Парк» состоится матч 29-го тура АПЛ, в котором «Ньюкасл» примет «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 23:15 мск.

Если в ЛЧ «Ньюкасл» имеет успехи, то в АПЛ результаты команды пока не впечатляют. После 28 матчей «сороки» имеют 36 очков и занимают лишь 13-е место. Подопечные Эдди Хау проиграли два последних матча, уступив «Эвертону» (2:3) и «Ман Сити» (1:2). Таким образом, у хозяев уже 12 поражений, тогда как побед только 10.

Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» вывела клуб на третье место. «Красные дьяволы» набрали 51 очко. В АПЛ они не проигрывают с конца декабря. Перед выездом к «Ньюкаслу» гости победили «Эвертон» (1:0) и «Кристал Пэлас» (2:1). Таким образом, «манкунианцы» имеют 4 победы в последних матчах турнира.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.66.

Коэффициенты букмекеров: 2.65 на победу «Ньюкасла», 4.00 на ничью, 2.68 на победу «Манчестер Юнайтед».

Прогноз на матча от ИИ: команды сыграют результативную ничью со счетом 2:2.

Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.

