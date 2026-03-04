Нападающий «Интер Майами», Лионель Месси, возглавил рейтинг CIES, в котором учитываются игроки с наибольшим количеством голов и результативных передач в национальных чемпионатах за последний год.

38-летний аргентинец забил 37 голов и отдал 22 передачи в МЛС за последние 12 месяцев. Второе место занял форвард «Баварии» Гарри Кейн с 42 результативными действиями (35 голов и 7 передач).

В топ-5 также вошли: Андерс Дрейер из «Сан-Диего» — 41 (22 гола и 19 передач), Килиан Мбаппе из «Реала» — 41 (37 голов и 4 передачи) и Джердан Шакири из «Базеля» — 38 (19 голов и 19 передач).

Месси лидирует и по индексу, который учитывает уровень лиги. Его результат составил 66,3 балла. На втором месте — Килиан Мбаппе (65,4 балла), на третьем — Гарри Кейн (64,5 балла).