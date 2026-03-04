В 29-м туре АПЛ «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» примет «Ноттингем Форест». Матч состоится 4 марта в 22:30 по мск.

«Ман Сити» ведет погоню за «Арсеналом», чтоб сломать планы «канониров» на чемпионство. В этом деле «горожане» преуспевают, учитывая, какой разрыв был до этого.

Перед матчем хозяева выиграли 4 раза подряд, победив «Лидс», «Ньюкасл», «Фулхэм» и «Ливерпуль». Таким образом, команде Гвардиолы удалось набрать 59 очков и подобраться к «Арсеналу» на 5 очков.

«Ноттингем Форест» рискует оказаться в зоне вылета, так как всего в двух очках от 18-й позиции. «Лесники» проиграли в 3 из 5 матчей турнира, так что шансы потерять очки в таком матче вполне себе реальные.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Коэффициенты букмекеров: 1.41 на победу «Ман Сити», 4.89 на ничью, 8.02 на победу «Ноттингем Форест».

Прогноз на матч от ИИ: «Ман Сити» победит со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» смотрите на LiveCup.Run.

Главное — относитесь к ставкам как к развлечению, а не как к источнику заработка.