4 марта в Самаре состоится матч 1/8 финала Пути регионов, в котором «Крылья Советов» примут «Оренбург». Старт встречи в 18:30 мск.

«Крылья» проиграли в трех последних официальных поединках. У них было поражение в РПЛ от «Краснодара» (0:5), от «Балтики» (0:2) и московского «Динамо» (0:2). Хозяева стартовали в 1/16 плей-офф Пути регионов, где по пенальти разобрались с КАМАЗом.

«Оренбург» на старте второй половины сезона порадовал победой над «Акроном» (2:0) в РПЛ. Перед этим команда не могла выиграть на протяжении 6 поединков — 5 поражений, 1 ничья. В Кубке России «горожане» дошли до четвертьфинала, откуда они вылетели после поражения от «Краснодара» с общим счетом 1:7.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 2.46 и 2.75 на победу команд в матче, 1.80 и 2.00 они предлагают на их проход в четвертьфинал.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.

