Наставник «Интера» Кристиан Киву прокомментировал ничью с «Комо» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Кристиан Киву globallookpress.com

«У нас были некоторые проблемы, и мы были вынуждены внести изменения. Мы впервые играли с двумя плеймейкерами под нападающим. Мы также изменили наш стиль обороны, особенно на своей половине поля: мы пытались опекать соперников персонально. Учитывая, что у нас было не так много времени на подготовку, ведь мы играли спустя 72 часа, ребята хорошо поработали, быстро разобравшись в инструкциях и выложившись по полной, зная, что временами нам придется мириться с тем, что "Комо" владеет мячом.

Сегодня у нас в распоряжении было два нападающих, поэтому мы решили разделить игровое время между ними. Мы должны довольствоваться тем, что у нас есть, и ребята хорошо поработали, понимая сложность этого матча. Они продемонстрировали правильный подход, хотя эта игра была не в стиле "Интера" и, по общему признанию, смотреть этот матч было не очень интересно», — приводит Киву Football Italia.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии пройдет 22 апреля в Милане. Во втором полуфинале сыграют «Лацио» и «Аталанта».